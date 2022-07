Dodò-Fiorentina ci siamo: il saluto del terzino allo Shakhtar

È ormai questione di ore l'arrivo in modo ufficiale alla Fiorentina di Dodò. Intanto, il terzino brasiliano ha voluto ringraziare lo Shakhtar Donetsk per i 4 anni vissuti. Queste le sue parole pubblicate su Instagram: "Grande gratitudine per i 4 anni che ho potuto vivere nello Shakhtar e in Ucraina. Felice per tutta la storia costruita, l'affetto ricevuto e il rispetto. Sarò sempre grato per i momenti speciali vissuti. Porterò il club e il paese per sempre con me. Sono cresciuto come atleta e come persona. A tutti coloro che hanno partecipato a questo mio percorso, atleti, commissione tecnica e staff, mando i miei ringraziamenti. Ho solo bei ricordi. Vi terrò sempre nel mio cuore! Forza Shakhtar! Forza Ucraina!".