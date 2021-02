In questo altalenante esordio di 2021 il Corriere dello Sport individua la nota più lieta per la Fiorentina: Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino, destinato a guidare la retroguardia del futuro, sta anticipando i tempi. L’ex River costituisce già il presente, vista la rapida crescita, dopo un periodo di adattamento al calcio italiano. Sta disciplinando foga e agonismo che gli costarono l’espulsione contro la Roma. Ci sta lavorando sopra: l’ammonizione contro l’Inter è stata la prima da allora. Martinez Quarta impara in fretta e lo dimostra in campo. Ha personalità ed abbina alle doti di marcatore la partecipazione alla fase di costruzione del gioco. Un pacchetto che lo rende – secondo il quotidiano – un punto fermo della Fiorentina di oggi e soprattutto di domani. Fin qui Quarta ha totalizzato sei presenze in Serie A, più i 120′ con l’Inter, in Coppa Italia. Prandelli ha aspettato di navigare in acque più tranquille per puntare su di lui. Scelta che, dopo lo scarso impiego nella gestione Iachini, sembra ripagare il tecnico di Orzinuovi. Ben otto gare trascorse in panchina ne nuovo corso prandelliano, prima di conquistarsi una maglia da titolare con la Lazio. Da lì è iniziata la sua stagione in viola. Il difensore porta in dote un senso di appartenenza innato, superiore a chi è a Firenze da più tempo di lui.