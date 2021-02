Lucas Martinez Quarta è stato uno dei pochissimi a salvarsi nella sconfitta di ieri sera patita dalla Fiorentina contro l’Inter. Dall’Argentina, intanto, arrivano delle novità relative al suo trasferimento in Italia. Secondo lapaginamillonaria.com (una testata sportiva sudamericana molto vicina alle vicende del River Plate), alla decima presenza in campionato del centrale argentino la Fiorentina dovrà versare circa 3 milioni al suo ex club di appartenenza. Un pagamento che fa parte della rateizzazione già prevista dall’accordo tra le due società in merito, appunto, alla compravendita del calciatore. Ricordiamo che Martinez Quarta è stato acquistato per 13 milioni e mezzo.