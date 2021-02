Fiorentina, adesso sei corta a centrocampo. Per un Castrovilli che rientra, un Amrabat out

Dopo la scrematura avvenuta nel mercato invernale, ecco che la Fiorentina si ritrova corta a centrocampo. Lo scrive La Nazione, che concede sì alibi alla squadra per le molte assenze, ma sottolinea come le prossime tre partite siano da non sbagliare. Mancherà Amrabat, tornerà Castrovilli, ma Pulgar non è in buone condizioni e le squadre che stanno dietro hanno mostrato ieri segnali di vitalità. All’inizio della settimana, martedì o mercoledì, è atteso il responso sul ricorso alla squalifica di Milenkovic, intanto si monitoreranno le condizioni di Ribery per capire se potrà tornare in campo a Marassi.

