La Fiorentina venerdì sera aveva di fronte sicuramente l’avversario peggiore del turno, quell’Inter che può disporre della rosa forse più forte del campionato italiano, ma neppure le altre oggi scherzavano. Il Torino era di scena a Bergamo, lo Spezia in casa del Sassuolo ed il Genoa ha ospitato il Napoli, formazione che il 17 gennaio scorso aveva rifilato ben sei reti ai viola. Eppure è andato tutto male, in chiave classifica, ai gigliati, non solo per il 2-0 subito al Franchi contro i nerazzurri. Che questa giornata di Serie A non dovesse sorridere ai colori viola lo si era già capito oggi pomeriggio con le due gare delle 15. I granata di Nicola sono stati capaci di rimontare tre reti all’Atalanta, in contemporanea la formazione di Vincenzo Italiano ha ribaltato i neroverdi emiliani espugnando il Mapei Stadium per 2-1. Infine, la ciliegina della torta indigesta alla Fiorentina l’ha messa poco fa il Genoa di Ballardini, che con due tiri in porta ha sconfitto il Napoli. In pratica gli azzurri di Gattuso, dopo la sosta natalizia, hanno convinto solo contro la Fiorentina. Il Grifone, peraltro, rinato sotto la gestione-Ballardini, supera la Viola in graduatoria. Nell’attesa di vedere cosa faranno le altre domani, resta una certezza in casa gigliata: come ha detto lo stesso Prandelli dopo l’Inter, la salvezza deve essere la priorità assoluta, nonostante qualcuno potesse pensare che fosse già fatta. Ed in tal senso le prossime tre partite in programma sono più che fondamentali. Tutto il resto, ora più che mai, diventa secondario.