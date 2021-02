L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha analizzato ai microfoni di Sky il ko contro l’Inter:

Abbiamo reagito bene dopo il primo gol, cosa che non è accaduta dopo il secondo gol. La vittoria dell’Inter è meritata anche se con un po’ di fortuna avremmo potuto pareggiare. Abbiamo sbagliato spesso le uscite, sicuramente qualche errore l’abbiamo commesso ma dobbiamo riconoscere la forza dell’Inter. Le scelte sono state obbligatorie, Pulgar sta vivendo un momento particolare dopo il Covid ma è normale, sono ragazzi giovani che vivono lontani dalla famiglia. Eysseric ha fatto una buona partita, Borja ha dato un po’ di qualità, abbiamo tentato di osare con le due punte. Quello che porto a casa è un’ottima reazione dopo il primo gol. Il salto di qualità dipende da noi, possiamo fare delle buone partite se diventiamo consapevoli dei nostri limiti. E’ un campionato strano, la squadra è nata in un certo modo e assestarla in corsa non è facile. Prossima settima abbiamo uno scontro salvezza, dobbiamo pensare a salvarci. I tifosi devono esser orgogliosi del Viola Park, vuol dire avere una struttura. Molti giocatori quando vedranno questo impianto potranno convincersi a restare o a venire a Firenze. Significa che la società ha voglia di investire e di programmare