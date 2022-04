“Di qui non passi”. Vlahovic, Dzeko e gli altri: c’è sempre Igor

La super stagione del difensore arrivato dalla Spal viene confermata, oltre che dalle prestazioni, anche dai numeri

Focus su Julio Igor , una delle colonne della Fiorentina di Italiano, all'interno delle pagine sportive de La Nazione. Il gol di Osimhen del definitivo 2-3 non basta per sminuire l'ennesima prestazione da applausi del brasiliano, che al cospetto del Napoli ha confermato il suo incredibile momento di forma. Prima dei crampi a pochi minuti dalla fine, Igor aveva concesso poco o niente al centravanti azzurro. Una prova straripante, quella del centrale viola, certificata anche dai numeri: 9 recuperi sugli avversari, una precisione nei passaggi riusciti pari al 95% ma soprattutto una velocità in fase di sprint di 34,1 km/h. Un dato, questo, addirittura migliore di tutti quelli che sono scesi in campo domenica, attaccanti compresi.

Cifre che parlano chiaro. Igor è ormai diventato un elemento imprescindibile di questa Fiorentina, per la costruzione dal basso (71 palloni toccati a Napoli, più di lui solo Amrabat e Biraghi) ma anche e soprattutto in marcatura. Chiedere per avere conferma, nell’ordine, a Boga, Vlahovic, Simeone, Arnautovic, Dzeko e Pinamonti: tutti annullati o quasi dalla supremazia fisica (e a questo punto tecnica) del difensore ex Spal. Sui social intanto è scoppiata la Igor-mania, visto che il difensore si è guadagnato da tempo la palma del beniamino (e in alcuni casi addirittura del santo).