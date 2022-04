Igor esulta su IG: “Grande gara, grande gruppo, grande Fiorentina. Avanti così!”

Il giorno dopo la vittoria del Maradona, Igor ha voluto celebrare con un post pubblicato su Instagram i tre punti conquistati

Julio Igor è uno degli uomini copertina della Fiorentina all'indomani della strepitosa vittoria viola per 2-3 in casa del Napoli. Il centrale brasiliano, più in generale, ha saputo distinguersi in positivo fin da inizio stagione, arrivando ad imporsi come titolare fisso nell'undici di Vincenzo Italiano.