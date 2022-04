Ag. Igor: “Ieri mostruoso, è un riferimento. Futuro? Felice a Firenze, ma…”

Firenze si gode Igor. Il procuratore: "Crescerà ancora molto, penso proprio che abbia ancora ampi margini di miglioramento"

L'agente di Igor continua: "Champions? Sarebbe un sogno per lui raggiungere questo obiettivo con la Fiorentina. La squadra adesso sta cercando di tornare in Europa e le prossime partite saranno decisive. Lui sarebbe felicissimo. Italiano è stato molto importante nella sua crescita, non solo lui ma tutta la squadra. Igor è molto contento perché sente la fiducia del proprio tecnico e questo è importante. Conferma in viola e rinnovo? Adesso non lo possiamo sapere. Posso dire solo che lui è molto felice a Firenze e che cercherà di imporsi ogni giorno di più come protagonista nella Fiorentina".