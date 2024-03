Daniel Niccolini, la pacatezza fatta persona al fianco del “vulcano” Italiano

Daniel Niccolini è conosciuto da tutti per la sua serietà e pacatezza. D’altra parte per stare al fianco di un vulcano come Vincenzo Italiano per tanti anni ci voleva un secondo così. Ma dentro, chi lo conosce bene sa che ogni volta è un tumulto di emozioni. Specialmente stasera, quando attraverserà il tunnel degli spogliatoi, salirà le scalette per raggiungere il terreno di gioco e si sistemerà in quella panchina dove per la prima volta sarà il ‘titolare’. Chissà che nel tragitto dagli spogliatoi non gli tornino in mente istantanee preziose del passato. Quarantuno anni, fiorentino di nascita. Tifoso della Fiorentina da sempre. Anche ex calciatore gigliato, seppur la squadra della rinascita si chiamò per qualche tempo Florentia Viola. Cinque presenze, arrivò di corsa da Catanzaro per coronare un sogno. Lui che deve il nome ad un omaggio dei genitori (babbo Maurizio è uno storico scout del club) a Daniel Passarella. Piccola curiosità che la dice lunga sul suo legame con Firenze. Accento inconfondibile, negli ultimi tempi i tifosi hanno imparato a vederlo spesso fuori dalla panchina a dare indicazioni al posto di Italiano (lui e Turati sono i più partecipi durante le gare nell’interazione con i calciatori). Lo farà anche stasera, in collegamento costante con la Tribuna, dove il mister viola seguirà dall’alto. Si sono conosciuti alla Vigontina. Vincenzo alle prime esperienze in panchina, Daniel al termine della carriera. Non si sono più lasciati. E stasera (per la prima volta) oneri e onori toccheranno all’allievo. Lo riporta la Nazione.