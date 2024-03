Fiorentina-Maccabi: primo timone a Niccolini, il “delegato” della difesa a tre

La difesa a tre

L'importanza di Niccolini è stata sottolineata da Italiano nello specifico qualche mese fa, dopo la vittoria ottenuta sul Monza: “Perché mi sono seduto dopo aver messo Mina ed essere passato alla difesa a tre? C'era il mio secondo in piedi, in questi casi la responsabilità è la sua”. Quindi un professionista che non solo collabora, ma anche integra le conoscenze del numero uno dello staff. Probabilmente la difesa col Maccabi rimarrà a quattro, ma sarà una serata da ricordare in ogni caso per Daniel.