Da Roma: Fiorentina su Florenzi. Concorrenza folta e di alto rango

Il jolly romano è seguito da vicino dalla Fiorentina, ma anche da società che al momento possono offrire un palcoscenico più prestigioso

Spazio al mercato in uscita della Roma all'interno dell'edizione odierna del Messaggero. Tra i giocatori giallorossi in uscita, secondo il quotidiano, c'è Alessandro Florenzi, reduce dall'esperienza in prestito al Paris Saint-Germain.