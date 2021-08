Caccia all’esterno, Orsolini c’è. Ballottaggio a destra per il dopo Lirola

Con l’arrivo di Arnautovic il Bologna ha necessità di fare ’cassa’ e il sacrificato pare essere proprio Orsolini. In difesa si cerca il possibile sostituto di Lirola

Un mese per sistemare la rosa a disposizione di Italiano, sfoltendo i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico e andando a rafforzare i reparti più fragili. Secondo quanto riporta La Nazione, i dirigenti della Fiorentina stanno seguendo le indicazioni che il tecnico ha dato a fari spenti, anche se ribaditi in alcune occasioni. Si parte dagli esterni offensivi: Se Messias si allontana dal Torino, avvicinandosi al Monza (in settimana potrebbe esserci il contatto definitivo tra il club di Berlusconi e i calabresi), i viola sono tornati a parlare con il Bologna per arrivare a Riccardo Orsolini, vecchio pallino della dirigenza viola. Il numero 7 rossoblù è destinato a cambiare aria e la Fiorentina è destinazione gradita e non da adesso. Con l’arrivo di Arnautovic il Bologna ha necessità di fare ’cassa’ e il sacrificato pare essere proprio Orsolini.