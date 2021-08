Milenkovic, futuro lontano da Firenze. C’è Nastasic in pole

Per un difensore serbo che esce, un difensore serbo che entra

Tutti i nodi vengono al pettine prima o poi. E, adesso, sembra arrivato il turno della questione relativa a Nikola Milenkovic. Il serbo andrà in scadenza nel 2022 e all'orizzonte non c'è nessuna aria di rinnovo. Sebbene non siano arrivate offerte congrue sul tavolo della Fiorentina, la sensazione è che le pretendenti aspettino per poter fare un gioco al ribasso. Fra le squadre coi fari puntati sul difensore ci sono Tottenham, West Ham e Juventus.