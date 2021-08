Dall’Inghilterra: Milenkovic-West Ham, la trattativa può decollare a breve

Il centrale serbo molto probabilmente entro la fine del mercato saluterà la Fiorentina

Potrebbe essere questa l'ultima settimana con la maglia viola di Nikola Milenkovic. La presenza di Fali Ramadani in Italia - suo procuratore - è stato il primo segnale di possibili novità relative alla posizione del centrale serbo, che non rinnoverà il proprio contratto con la Fiorentina. I viola, dunque, devono cederlo per non perderlo a 0 euro il prossimo anno. E sembra che possa essere davvero la Premier la sua nuova casa. Come riporta Sky Sport UK, il West Ham vuol tornare alla carica, dopo l'approccio tentato a giugno senza però grande successo. Questa volta gli Hammers potrebbero trovare terreno più fertile, con i viola che hanno abbassato le proprie pretese economiche rispetto a due mesi fa. Vedremo comunque se Milenkovic sia propenso ad accettare nel caso oppure voglia aspettare ancora un club più prestigioso (Tottenham? Juventus?).