VN – Ramadani è in Italia, si attendono novità per Milenkovic (e Nastasic)

La Fiorentina è in attesa dell'offerta giusta per lasciar partire il centrale serbo, offerta che può arrivare dalla Premier (o dalla Juve)

Il super procuratore Fali Ramadani è in Italia e fa la spola tra Roma e Milano con l'obiettivo di sbloccare alcune trattative relative ad i suoi assistiti. Di sicuro in casa viola si attendono sviluppi sul caso riguardante Nikola Milenkovic, in scadenza con la Fiorentina come è noto il prossimo giugno. L'impasse del mercato edizione estate 2021 caratterizza un po' tutte le situazioni e naturalmente pure quella che vede come protagonisti il centrale serbo ed i gigliati. Il sostituto è già pronto, e si chiama Matija Nastasic, il quale può liberarsi dallo Schalke con un piccolo indennizzo. Ma prima Milenkovic deve salutare Firenze: su di lui può esserci il Tottenham, che al momento però ha altre priorità, o il West Ham, destinazione, questa, che non esalta il difensore ex Partizan. Sul quale può piombare anche la Juventus, che ha come priorità quella di cedere Merih Demiral.