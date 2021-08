Mezza difesa in bilico. Da Mustafi a Cistana: i nomi monitorati dalla Fiorentina

Non solo Milenkovic, anche Capitan Pezzella sembra essere ad un bivio decisivo per la sua esperienza in Viola. Si tratta di due terzi della difesa titolare dell’ultima stagione Viola e il club gigliato deve correre ai ripari. Come detto, la...

Redazione VN

Non solo Milenkovic, anche Capitan Pezzella sembra essere ad un bivio decisivo per la sua esperienza in Viola. Si tratta di due terzi della difesa titolare dell'ultima stagione Viola e il club gigliato deve correre ai ripari. Come detto, la Fiorentina monitora sul mercato attentamente il nome di Nastasic, ma non mancano le alternative. Una di queste, è quella che porta ad una vecchia conoscenza della nostra Serie A: Shkodran Mustafi. Il tedesco è un centrale d'esperienza che conosce il campionato e, soprattutto, arriverebbe a costo zero. Ma resta nei radar di Daniele Pradè anche Andrea Cistana, su cui recentemente si è fatto vivo anche il Verona. Portarlo via da Brescia e da Cellino sarà dura, ma i Viola faranno comunque un tentativo.

In caso sia Milenkovic che Pezzella dovessero togliersi la maglia Viola, però, serviranno due acquisti nel reparto arretrato. Ecco perché a Firenze continuano a tenere la lente d'ingrandimento puntata anche su Kiki Kouyaté, difensore del Metz. Lo scrive il Corriere dello Sport questa mattina.