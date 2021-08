Firenze aspetta Commisso: dal mercato a Vlahovic, tutti i temi sul tavolo

Sarà il mese del ritorno in Italia di Commisso. Uno degli obiettivi è annunciare il prima possibile il prolungamento di contratto di Vlahovic

Agosto sarà il mese del mercato viola, ma non solo: anche quello del ritorno in Italia di Rocco Commisso. Servirà ancora qualche giorno - scrive La Nazione - prima di capire esattamente quando il presidente viola farà ritorno a Firenze. L’unica cosa che al momento pare certa è che sarà in Italia in tempo per assistere dal vivo alla prima di campionato della Fiorentina, in programma il 22/08 in casa della Roma. Per il resto, non sono escluse sorprese. In un primo momento c'era la sensazione che Commisso avesse intenzione di tornare in città per presenziare all’evento in cui sarà svelata la nuova maglia da gioco, mentre nella scorsa settimana dalla Calabria è rimbalzata l’indiscrezione secondo cui il patron viola avrebbe scelto di tornare in Italia il 16 agosto per spostarsi però direttamente nella sua Marina di Gioiosa Ionica.