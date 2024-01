Da Ngonge a Bryan Gil: spunta anche l’ipotesi doppio colpo

Servirà altro per convincere in tempi brevi l’Hellas Verona a dare il suo sì definitivo per la cessione di Cyril Ngonge. Com’era prevedibile anche dal Corriere dello Sport, la prima offerta che ieri la Fiorentina ha formulato al club di Setti per assicurarsi il belga è stata rispedita al mittente. Ma accompagnato al “no, grazie”, che è servito comunque a certificare l’ottimo rapporto tra le due società (solo negli ultimi anni hanno fatto il passaggio da Verona a Firenze prima Amrabat e poi Barak, per circa 30 milioni di investimento), c’era anche insita la richiesta di riprovare a formulare la richiesta con una somma più alta. Almeno di tre-quattro milioni di euro, visto che l’iniziale proposta che la squadra mercato viola ha messo sul piatto si aggirava attorno agli 8 milioni: troppo pochi a giudizio dei gialloblù, che tuttavia - costretti a vendere dopo Hien e Terracciano almeno un altro paio di pezzi per risanare i propri conti - aspetteranno ancora con fiducia il rilancio dei toscani. Con la probabile partenza di Brekalo (Dinamo Zagabria), però, la Fiorentina potrebbe piazzare un altro colpo sul mercato degli esterni: l’ultima ipotesi emersa è quella legata a Bryan Gil, 22 anni, ala sinistra spagnola del Tottenham. Contatti avviati. Anche nell’eventualità che la vicenda Ngonge non si sblocchi.