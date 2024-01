Di Marzio: “La Fiorentina ha messo nel mirino un giocatore del Tottenham”

La Fiorentina sta lavorando per mettere a segno un colpo sugli esterni. Secondo Gianluca Di Marzio il giocatore in questione sarebbe Bryan Gil, esterno classe 2001 del Tottenham. In questi anni nella squadra inglese ha giocato poco e ci sarebbe un'apertura alla cessione da parte del club londinese. La società di Commisso sarebbe intrigata dall'esterno spagnolo e starebbe valutando se procedere ad un'offerta. Si tratta di un giocatore mancino che gioca prevalentemente a sinistra e nelle ultime stagioni è finito in prestito più volte (Valencia prima e Siviglia poi). Nel 2021 il Tottenham lo prelevò dal Siviglia per 25 milioni.