Da Montella a Italiano: Commisso e gli allenatori, quanti amori difficili

Il rapporto di Commisso con gli allenatori si conferma complicato: cinque allenatori in tre anni. Su La Gazzetta dello Sport si riavvolge il nastro. Il primo è Montella, che non mangia il panettone e viene sostituto da Iachini. A salvezza ottenuta il patron lo conferma, salvo poi esonerarlo per richiamare Prandelli sulla panchina gigliata. Lancia definitivamente Vlahovic, vince 3-0 in casa della Juventus, ma il rendimento è altalenante, per motivi personali si dimette e così spazio allo Iachini bis.