Gazzetta: il rinnovo di Italiano si complica. E sullo sfondo c’è De Zerbi

Le discussioni sul rinnovo sono iniziate da tempo e proprio il fatto che non siano ancora concluse dimostra che la situazione è complicata

Il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano non è affatto semplice . L'attuale accordo, da poco meno di un milione di ingaggio, scadrà nel 2023 e la Fiorentina ha l'opzione di rinnovo di un altro anno. Entrambi vorrebbero evitare di iniziare la stagione in scadenza.

Sul mancato accordo filtrano due versioni differenti. Per il club ci sarebbe troppa differenza tra la sua offerta (1,5 milioni) e la richiesta del tecnico (2,5 milioni), ma Italiano ha sempre negato di aver alzato così tanto il tiro. Dall'altro in questo momento sono più importanti certe garanzie tecniche. Difficoltà che sorprendono, ma qualche scontro c'è già stato: a gennaio Italiano avrebbe preferito Berardi a Ikone, così come ora avrebbe gradito la conferma di Torreira.