Da Gonzalez a Guedes: pazienza e attesa le parole chiave

Nico Gonzalez, Gonçalo Guedes e Sergio Oliveira: per tutte e tre le trattative serviranno pazienza e attesa

Il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola fa il punto sulle trattative in entrata della Fiorentina, ripartendo dai nomi principali e dalle trattative. Nico Gonzalez ( SCHEDA ) è diventato nelle ultime ore il profilo più caldo: 27-28 milioni il costo, cifra astronomica. I viola vorrebbero arrivare massimo a 20 , bonus inclusi. Vietato, però, fare follie. Su di lui ci sono anche gli inglesi del Brighton e il Tottenham.

Serve pazienza anche per Gonçalo Guedes (SCHEDA), con il Valencia che gioca al rialzo ma sembra pronto a intavolare una trattativa con sconto. Gli spagnoli hanno infatti bisogno di liquidità e entro la fine del mese servono circa 20 milioni. Questa necessità potrebbe trasformarsi in un alleato per i viola.