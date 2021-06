Fiorentina, tutto su Nico Gonzalez: è l’uomo giusto per Gattuso. La strategia

Lo Stoccarda chiede una cifra alta: 30 milioni, non trattabili.

Tutto su Nico Gonzalez . La Fiorentina sta preparando l’assalto all’argentino che al momento rappresenta il primo nome nella lista dei giocatori graditi dal nuovo tecnico. Ed il motivo è la sua ecletticità . Gonzalez potrebbe infatti ricoprire tutti e tre i ruoli offensivi, compreso quello, in caso di emergenza, di alternativa a Vlahovic come prima punta. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa per l’attaccante argentino. Conosciamolo meglio con la scheda di TuttiTalenti.com

Lo Stoccarda chiede però una cifra alta: 30 milioni. Non trattabili. La Fiorentina spera di poter inserire una contropartita tecnica. In caso contrario cercherà di ottenere il prestito con obbligo di riscatto per una valutazione complessiva di poco superiore ai 25 milioni. Gonzalez è un obiettivo primario anche se nelle ultime ore pare sia entrato in pista per l’attaccante sudamericano anche il Tottenham.