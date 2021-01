Da Bergamo: Papu Gomez rifiuta offerta da MLS, viola in corsa ma la favorita è l’Inter

Non solo il Siviglia: secondo quanto riporta Il Corriere di Bergamo, Papu Gomez avrebbe rifiutato un’offerta da parte del Cicinnati, club della MLS che era pronto a mettere sul piatto dell’Atalanta 7 milioni di euro più bonus. Il giocatore, come vi avevamo anticipato, al momento prende in considerazioni eventuali proposte dalla Serie A. Non è da escludere un tentativo da parte della Fiorentina, anche il Torino lavora a fari spenti, ma secondo il quotidiano la destinazione preferita da Gomez è l’Inter.