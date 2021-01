Papu Gomez, lo vogliono anche all’estero: si fa avanti una società spagnola

Un’avventura lontano dall’Atalanta e dalla Serie A? E’ ancora da definire il futuro del Papu Gomez ma l’argentino in uscita dalla Dea suscita interesse non solo in Italia. All’estero – scrive gianlucadimarzio.com – c’è anche il Siviglia che pensa al Papu, anche se al momento il club spagnolo non ha ancora avviato una vera e propria trattativa con l’Atalanta. Nessun contatto approfondito insomma, ma l’argentino resta una delle opzioni sul tavolo di Monchi per rinforzare la squadra. Tuttavia, secondo quanto risulta a Violanews.com, il giocatore al momento preferirebbe restare in Italia.