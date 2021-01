Fiorentina, si cerca un esterno a destra: occhi viola all’estero per un prestito con diritto

Con l’arrivo di Kokorin, l’attacco della Fiorentina è completo, vista anche la volontà di trattenere Kouame. Secondo quanto racconta La Repubblica, adesso i viola puntano a trovare un esterno di destra. In Italia le soluzioni possibili sono poche, Conti è andato a Parma, e su Malcuit non sono stati fatti altri contatti dopo un primo sondaggio iniziale. La sensazione è che i viola stiano cercando un profilo all’estero, possibilmente in prestito con diritto di riscatto.