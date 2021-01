VN – Stallo Papu Gomez. Senza assalto di una big, può aprire alla Fiorentina

La situazione relativa al Papu Gomez resta in standby. La Fiorentina è vigile sull’argentino, che al momento resta in attesa della chiamata da parte di una big ma deve fare i conti con un telefono che non squilla. Juve, Milan e Lazio non sembrano interessate, il mercato dell’Inter al momento non si sblocca e anche per la Roma non è un obiettivo prioritario, anzi potrebbe pestarsi i piedi con Mkhitaryan. I viola monitorano la situzione, e restano in posizione di attesa. Gli ultimi risultati negativi hanno irrigidito la posizione del Papu, che non vedrebbe di buon occhio il fatto di venire a Firenze per lottare per la salvezza, ma il discorso mercato è da rimandare agli ultimi giorni di mercato. Se non dovesse sbloccarsi il trasferimento in una grande del campionato, allora Gomez aprirebbe in maniera decisa al trasferimento in riva all’Arno. Al momento inoltre, l’Atalanta non fa sconti e non scende dalla pretesa iniziale di 10 milioni.

-> TUTTE LE OPERAZIONI DEL MERCATO INVERNALE: LA TABELLA

Papu Gomez, ecco perché c’è speranza. La strategia di PRadè