Dalla Bulgaria: Andonov alla Fiorentina, è fatta. Pres. Levski: “Ecco la formula”

Dopo la notizia uscita in mattinata, arrivano conferme importanti sul forte interesse della Fiorentina per Ivan Andonov, portiere bulgaro classe 2003 attualmente in forza al Levski Sofia. Il sito dsport, a proposito, ha intervistato Nasko Sirakov, proprietario del club: “Abbiamo concordato con la Fiorentina le condizioni di acquisto, dobbiamo ancora firmare il contratto ma possiamo farlo in qualsiasi momento. Dopo questo passaggio, Ivan si recherà in Italia. Abbiamo deciso di cederlo in prestito con diritto di riscatto”.