Cutrone, ci pensa anche la Sampdoria. Ferrero studia il doppio colpo in attacco

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, c’è anche Patrick Cutrone tra gli attaccanti monitorati dalla Sampdoria per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Ranieri. Il colpo al vaglio di Ferrero sarebbe Lammers, ma in caso di una cessione sui potrebbero approfondire i contatti anche con l’entourage dell’attaccante ex Milan, prossimo a salutare la Fiorentina ma con altre offerte già arrivate da Italia e Premier.