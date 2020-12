Saponara, questa volta sarà addio: se lo contendono due suoi ex allenatori

Parma e Torino avversari non solo in campo. In attesa di affrontarsi domenica al Tardini alla ripresa del campionato, le due società potrebbero ritrovarsi uno di fronte all’altra anche sul mercato nella corsa a Riccardo Saponara in uscita dalla Fiorentina. Stando a quanto riferisce Tuttosport, i viola avrebbero proposto ai granata il trequartista, classe ’91, chiesto nelle scorse ore dal Parma in prestito. Liverani lo ha già allenato lo scorso anno al Lecce ma il collega Giampaolo lo conosce ancora meglio avendolo avuto alle sue dipendenze sia all’Empoli che alla Sampdoria. E Saponara potrebbe essere il profilo ideale da inserire alle spalle delle punte nel 4-3-1-2 del Torino.