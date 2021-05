Critiche alla Fiorentina: Commisso esplode. Tutti i bersagli del presidente

Il tema centrale della conferenza stampa di ieri che ha visto protagonista Rocco Commisso è stato quello delle «critiche irrispettose»

Anche su La Nazione viene passata in analisi la bufera alzata ieri da Rocco Commisso. Il quotidiano la definisce "un'esondazione", prima quita e poi impetuosa da Firenze verso il resto del mondo. Una minaccia di addio? Di sicuro una lunga collezione di parole appuntite, un’ora e cinquanta minuti di conferenza stampa per estrarsi sassolini, sassi e alla fine macigni dalle scarpe con un giro panoramico che è partito da una considerazione: i fiorentini criticano troppo, mi diano tempo, ho investito tanti soldi e se proprio vogliono si riprendano la società, la gestiscano meglio di me, si divertano. Tema non nuovo, ma questa volta Commisso ha allargato il tiro su Firenze accusandola praticamente in toto di irriconoscenza. E qui la durezza si è trasformata in ironia, chiamando indirettamente in causa le forze imprenditoriali della città.