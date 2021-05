Una conferenza ma nessun annuncio. Il deragliamento di Commisso

Il colloquio coi giornalisti diventa un processo alla stampa

La conferenza stampa tenuta ieri dal presidente Commisso lascerà certamente degli strascichi nell'ambiente fiorentino e non solo. Tuttosport, nella sua edizione in edicola oggi, analizza lo sfogo del presidente Viola andato in scena ieri. "Commisso deraglia", usa queste parole il quotidiano riferendosi alle accuse mosse dal patron gigliato nei confronti della stampa locale e non. Una conferenza stampa in cui non sono stati fatti grandi annunci e che è dunque diventata un processo ai giornalisti.