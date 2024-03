CorSport: “Italiano incontrerà Commisso a prescindere dall’esito della stagione”

Determinato, convinto, concentrato, argomenti precisi da incasellare in spazi precisi: Vincenzo Italiano ha messo la Conference League in cima agli obiettivi e anche nell'incontro della vigilia con la stampa di fronte alla domanda su quello che potrà essere il suo futuro (ancora a Firenze? Lontano da Firenze?) dà la risposta che va data, a conferma della volontà di affrontare la questione-contratto (in scadenza) più avanti con i dirigenti viola, a certe condizioni e a prescindere dalla clausola del rinnovo automatico in caso di conquista dell’Europa 2024-25. Avrebbero fatto comunque così, qualunque fosse stato l’esito della stagione. «La società è al corrente del mio pensiero, ma in questo momento siamo tutti concentrati sui nostri obiettivi e vorrei tanto regalare un trofeo al presidente Commisso dopo averne sfiorati due la scorsa stagione. Adesso siamo in corsa in tre competizioni, poi alla fine vedremo dove saremo arrivati». Lo sottolinea il Corriere dello Sport.