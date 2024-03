Fiorentina-Maccabi Haifa, la conferenza di Italiano LIVE dalle 14:30

Tempo di prendere la parola per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina che domani sarà di scena al Franchi nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro gli israeliani del Maccabi Haifa, sconfitti 3-4 all'andata. L'allenatore, squalificato per somma di ammonizioni nel corso del torneo, dovrà fare a meno di Milenkovic per lo stesso motivo. Di seguito riportiamo in diretta tutte le risposte date in conferenza stampa.