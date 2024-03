CorSport: “In attacco servono investimenti. Belotti a giugno saluterà”

Il focus principale della Fiorentina a giugno sarà l'attacco, come le passate estati del resto. Come riporta Il Corriere dello Sport, Belotti a fine stagione è destinato a rientrare alla Roma a conclusione del prestito secco. Risulta già evidente la necessità di mettere mano in modo sostanziale all’attacco (anche vista la situazione Nzola) o se non altro al ruolo di centravanti. E così la ricerca di un numero 9 sarà al centro dei progetti estivi del club per impostare e affrontare la prossima stagione.