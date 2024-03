Fiorentina, Beltran e Nzola a un bivio: da qui all’estate la decisione

I due attaccanti arrivati in estate sono a un bivio, chi più chi meno.

Dieci partite di campionato, due di Coppa Italia sperando che diventino tre, i quarti di Conference League sperando che diventino intanto semifinali: sono, o potrebbero essere, quasi tutti gli impegni della Fiorentina che chiuderanno la stagione e che anche a determinare le decisioni da prendere nel mercato della prossima estate. Scelte che hanno negli attaccanti e nel reparto offensivo un focus importante. Si parla di Beltran e Nzola, Ikoné e Sottil, Barak e Kouame (Nico Gonzalez fino a prova contraria è fuori discussione), ma soprattutto dei due centravanti Beltran e Nzola: nel loro caso a fare la differenza saranno (anche) le partite dal Milan all’ultima di calendario che sarà, insieme a quello che c’è stato finora sotto forma di presenze e gol. E allora siccome l’investimento sull’argentino comincia a dare i frutti sperati per la crescita evidente in termini di rendimento da dicembre in poi, tale rimarrà, nel senso che l’ex River Plate è da considerarsi fin da ora un punto fermo della Fiorentina 2024-2025, sebbene poche il mercato può portare con sé sempre diverse sorprese.