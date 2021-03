Sul Corriere della Sera di oggi, Alessandro Bocci spiega così la decisione di Cesare Prandelli di lasciare la Fiorentina e il calcio: “I mesi viola sono stati una specie di calvario per i risultati che non sono stati all’altezza delle aspettative, le sue prima ancora di quelle della gente. Ma anche perché si è sentito troppe volte solo a gestire una squadra che squadra non lo è quasi mai stata. Si aspettava anche un aiuto più concreto dalla società e forse da qualche giocatore importante. Ma alla fine dei conti ha pesato soprattutto il fatto di non essere riuscito a ribaltare la situazione e la classifica, a dare ai tifosi viola quello che volevano: una Fiorentina vera”. L’articolo completo sul quotidiano in edicola.

L’ex viola perplesso: “C’è qualcosa che non torna”

La Nazione: “I tre spettri di Prandelli”