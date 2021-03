Di Chiara: “Qualcosa non quadra. Prandelli non è stato protetto dalla società”

L’ex viola Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di tmw radio. Queste le sue parole sulle dimissioni di Prandelli: “Le critiche è inevitabile che si spostino contro altri e non verso Prandelli. Queste dimissioni arrivano dopo qualche dichiarazione strana. Se non è un problema di salute, come credo, i responsabili sono da riscontrare altrove, quindi in società. Probabilmente non si è sentito protetto dalla società in un momento così delicato. Qualcosa che non quadra, visti anche i tanti calciatori che sono voluti andare via a gennaio, c’è di sicuro”.