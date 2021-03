VN – Prandelli, telefonata con Commisso: le parti si lasciano con stima e serenità

In queste ore Cesare Prandelli ha incontrato Barone e Pradè per poi rassegnare le sue dimissioni. L’ex allenatore viola ha avuto anche un contatto telefonico con Rocco Commisso che ha accettato la ritirata di Cesare Prandelli. Il patron viola ha spiegato all’allenatore di capire che esistono cose che vengono prima del calcio. Ribadendogli la sua stima, Commisso ha augurato all’allenatore di ritrovare la serenità che manca in questo momento.

LA LETTERA DI ADDIO DI PRANDELLI