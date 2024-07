CorFio: “Fuori anche Milenkovic, la sforbiciata viola è (quasi) completa”

La sforbiciata è (quasi) completa. Così il Corriere Fiorentino commenta la cessione imminente di Nikola Milenkovic. Dopo Arthur, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Maxime Lopez, Faraoni e Belotti se n’è andato anche il centrale serbo con i suoi 3 milioni netti a stagione d’ingaggio. Per la Fiorentina questo significa aver (drasticamente) ridotto il monte stipendi. Calcolatrice alla mano infatti, sono quasi 20 milioni di risparmio. L’input arrivato dalla proprietà insomma è stato pienamente ricevuto e messo in pratica dai dirigenti anche se, il mercato in uscita, non è certamente finito. Gente come Ikoné e Nzola per esempio resta nella lista dei partenti anche se il prossimo potrebbe essere Kouame visto che per lui il Maiorca ha messo sul piatto una proposta da 7-8 milioni di euro. Ora l’idea del club gigliato - ricostruisce il quotidiano - sarebbe piazzare velocemente tre colpi (centrale difensivo e centrocampisti). Così da concentrarsi poi sugli esuberi da piazzare (Nzola, Ikoné e Amrabat) e sul completamento della rosa. Senza farsi prendere per il collo da nessuno, ma con la consapevolezza che tra un mese sarà campionato.