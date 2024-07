Un club spagnolo punta Kouame. Ma l’offerta è troppo bassa (per ora)

"(...) Proposta chiaramente economica col timbro del Maiorca, club della Liga che si è fatto garante di un’offerta da sei milioni incrementabile fino a sette con gli immancabili bonus per assicurarsi l’ivoriano, uno che dove lo metti sta in tutti i ruoli dell’attacco garantendo non tanti gol (10 in 124 presenze con la maglia viola), ma un contributo ricco di sostanza al servizio dei compagni. Esattamente ciò che aveva sempre colpito favorevolmente Vincenzo Italiano, al punto da fare di Kouame uno dei suoi preferiti. E naturali, con l’arrivo del tecnico siciliano sulla panchina del Bologna, erano state le voci di un interessamento dei rossoblù che non ha avuto nessun seguito concreto, così come quello dell’Union Berlino che da qualche giorno a sua volta si è messo sulle tracce del calciatore viola. Ma se sono stati tentativi, nessuno è come quello del Maiorca: decisamente concreto e proiettato a raggiungere l’obiettivo. In tutto questo, difficile che la Fiorentina si privi di Kouame, almeno al momento e senza un rilancio degli iberici: al limite la cessione può diventare una possibilità ad agosto, sempre che là davanti ci sia spazio per ulteriori partenze".