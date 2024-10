La brutta notizia in casa Fiorentina è una sola, l'infortunio di Albert Gudmundsson. (IL COMUNICATO)Nella giornata di ieri il club viola ha comunicato la lesione di secondo grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. In parole povere, l'islandese starà out per molto.