Cooperativa del gol e 20 punti in più, ecco il nuovo miracolo Italiano

I numeri certificano la grande stagione della Fiorentina di Italiano: dalla differenza rispetto ad un anno fa ai tanti marcatori

Sulle pagine del Corriere Fiorentino troviamo un interessante approfondimento sul momento attraversato dalla squadra viola. E' esplosa la primavera in casa Fiorentina dopo tante, troppe stagioni vissute al gelo della lotta per non retrocedere. Basta un numero per capire di cosa stiamo parlando. Un anno fa, dopo 32 giornate, i viola erano tredicesimi a quota 33. Oggi sono settimi e di punti ne hanno raccolti 53. Un salto in alto clamoroso, che diventa ancor più incredibile se si pensa che rispetto allo scorso campionato (in attesa del recupero con l’Udinese) la Fiorentina ha giocato una partita in meno. Nessuno in tutta la Serie A ha saputo compiere un balzo simile. Bravi tutti, a partire da Vincenzo Italiano. La vittoria del Maradona riassume alla perfezione gli enormi meriti dell'allenatore viola.