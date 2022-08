Conference League, il primo sorteggio non sorride ai viola: poteva andare meglio

Poteva andare meglio? Il QS si pone la domanda sul sorteggio viola per i playoff di Conference League. La risposta? Probabilmente sì, anche se fare calcoli d’estate è complicato e il livello diverso di preparazione può incidere sui pronostici. Comunque il Twente (che con tutto il rispetto per i serbi del Cukaricki non dovrebbe avere problemi a qualificarsi per i playoff contro i viola) sembra avere qualità superiori rispetto a CSKA Sofia e Anversa, le altre due "teoriche avversarie" della Fiorentina nel doppio confronto del 18 e 25 agosto.

Il sorteggio di Nyon ha stabilito anche che la prima gara dei playoff si giocherà a Firenze il 18 agosto, mentre il ritorno avrà luogo una settimana più tardi a Enschede, in Olanda: anche questo non sembra un vantaggio, a meno che nella partita al Franchi i viola non riescano a mettere al sicuro, o quasi, il risultato del doppio confronto per assicurarsi la qualificazione ai gironi. Insomma, tutto da giocare e da vedere. Nessun commento da parte di Italiano, che viaggia per step e stasera sarà concentrato sull’amichevole che i viola giocheranno contro il Qatar.