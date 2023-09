Conference League: Genk insidioso, Cukaricki nel destino dei viola

Cukaricki — L’incrocio con il Cukaricki era nel destino della Fiorentina. Già lo scorso anno, infatti, le due squadre potevano incontrarsi, sempre in Conference, ma nel preliminare. Allora però i serbi uscirono malamente con il Twente a sua volta battuto in seguito dai gigliati. Il Cukaricki è sceso in Conference dopo la sconfitta ai playoff in Europa League contro l’Olympiacos. Lo scorso anno i bianconeri sono arrivati terzi, davanti al Partizan, mentre in stagione sono quinti a cinque punti dalla capolista Backa Topola. La squadra, caratterizzata in parte da giovani serbi e allenata da un serbo Igor Matic, gioca con un interessante 3-5-2 in cui Ivanovic e Nikcevic sono le punte centrali.

Ferencvaros — I biancoverdi vincono il campionato ungherese da cinque anni di fila, dalla stagione 2018-2019, giocano stabilmente in Europa e hanno calcato palcoscenici più importanti della Conference. Nella terza competizione Uefa ci sono approdati dopo l’eliminazione a sorpresa nei playoff di Champions League contro il Klaksvik, squadra delle Far Oer e dopo la doppia vittoria negli altri due turni di spareggio contro Shamrock Rovers e Zalgiris Kaunas. In campionato sono settimi, ma con due partite in meno delle altre e con sei punti conquistati in due gare giocate. Lo scorso anno hanno trionfato con 63 punti, senza particolari problemi. Il tecnico è l’ungherese Csaba Maté, la squadra è propositiva e gioca con un classico 4-2-3-1. In estate il Ferenc ha perso la stella Mmaee ceduto allo Stoke City e si è assicurato C. Ramirez dal Krasnodar. Gli altri pericoli sono Varga, attaccante centrale e capocannoniere e Adama Traoré, esterno.

