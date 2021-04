Commisso, idee e proposte per il calcio. La lezione ricevuta da Agnelli insegna

Idee interessanti, da portare avanti con decisione. Scegliendosi gli alleati giusti e imparando alla lezione ricevuta da Agnelli

Il Corriere Fiorentino pone l'accento sulle dichiarazioni rilasciate ieri da Rocco Commisso . Che la Fiorentina fosse contro la Superlega, fino a ieri, si poteva soltanto ipotizzare. Del resto, sarebbe stato strano il contrario. Un conto però sono le sensazioni o i sussurri, un altro le parole. E così, dopo quasi tre giorni di rumoroso silenzio e quando oramai il progetto delle 12 è naufragato in un mare di critiche, il presidente della Fiorentina ha deciso di spazzare via qualsiasi dubbio.

Magari - precisa il quotidiano - sarebbe più semplice portare avanti certe battaglie partecipando alle riunioni di Lega in prima persona. Eppure, di proposte ne avrebbe. "Serve un salary cap, per esempio, e una “rata” fissa da pagare ai procuratori, così da non dover negoziare ogni volta". Idee interessanti, da portare avanti con decisione. Scegliendosi gli alleati giusti, magari, imparando dalla (pessima) lezione appena ricevuta da Andrea Agnelli e compagnia.