Fine ritiro: decisiva l’opinione di Commisso. Prosegue il silenzio stampa

La Nazione si concentra anche sulla marcia di avvicinamento alla sfida contro la Juventus. Ancora una mezza giornata di libertà e poi, com’è stato concordato mercoledì, la Fiorentina tornerà di nuovo in ritiro per preparare al meglio la gara di domenica. Nella decisione di concedere 48 ore di normalità alla squadra è stata fondamentale l’opinione di Rocco Commisso, che ha apprezzato la prova dei viola a Verona ma al contempo ha chiesto di non abbassare in nessun modo la guardia in vista della sfida contro i bianconeri di Pirlo. Proseguono nel frattempo sia il silenzio stampa della società (Iachini sabato non parlerà in conferenza) sia il lavoro della squadra al centro sportivo.