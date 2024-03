Commisso e la sensazione più strana senza Joe: ancora fatica a crederci

Palloncini bianchi lasciati andare dalle due squadre nel centro del campo, il vento che rapidamente li porta a perdersi nel cielo. Sullo sfondo le immagini di Joe Barone che scorrono sul maxischermo dello stadio Curva Fiesole. La prima gara ufficiale al Viola Park senza il direttore generale della Fiorentina è iniziata così, con grande commozione anche da parte del presidente Rocco Commisso e della moglie Catherine che prima di partire per gli Stati Uniti hanno voluto essere presenti sulle tribune alla prima partita ufficiale senza quello che più di un collaboratore stretto, era per Rocco un fratello minore. Il suo braccio destro, spesso anche sinistro. Insomma il fido uomo-confidente che aveva scelto per guidare la Fiorentina, in ogni sua sfaccettatura. Forse non è un caso che proprio la prima gara dopo la sua scomparsa si sia tenuta al Viola Park, la struttura che Barone ha voluto (e seguito) più di ogni altro, ad eccezione di Rocco stesso. Una sensazione strana, un brivido per il presidente viola che segue il minuto di silenzio e i palloncini che volano con gli occhi umidi, con uno sforzo per non tornare a piangere perché, come confida a chi gli è vicino che la sensazione è stranissima. E’ come se si aspettasse di vedere Joe arrivare in tribuna da un momento all’altro. Insomma, fa ancora fatica a credere che Barone non ci sia più. E’ con lui tutto lo stato maggiore viola rappresentato dal dirigente dell’area aziendale Alessandro Ferrari, l’amministratore delegato Mark E. Stephan, il ds Nicolas Burdisso, la responsabile del settore femminile Elena Turra, il ds del femminile Simone Mazzoncini. Presenti anche il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica Cappelletti. Già prima dell’inizio della partita erano comparsi sugli spalti due striscioni in onore del dirigente recentemente scomparso. Soprattutto uno ‘Ciao Joe, fiorentino vero’ a testimonianza che anche nel femminile della società sono stati particolarmente apprezzati l’attaccamento e l’importanza che Barone ha sempre avuto nei confronti delle ragazze viola. E proprio dagli spalti, arriva la testimonianza più bella: “Grazie Joe per tutto quello che hai fatto anche per le squadre femminili. Non sarai mai dimenticato”. Applausi. Parole che non hanno fatto altro che amplificare il dolore e la commozione del presidente. Solo l’inizio della sfida ha tolto tensione ed emozione. Lo riporta la Nazione. (LE FOTO DELLA SERATA)