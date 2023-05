Commisso e Barone incontrano i procuratori: le proposte in ballo

"Giovedì pomeriggio ospiteremo tutti gli agenti del calcio italiano al Viola Park per una visita al nuovo centro sportivo e per parlare dei 10 punti che abbiamo presentato alla Fifa sul tema dei procuratori"

"Giovedì pomeriggio ospiteremo tutti gli agenti del calcio italiano al Viola Park per una visita al nuovo centro sportivo e per parlare dei 10 punti che abbiamo presentato alla Fifa sul tema dei procuratori". Esordisce così Joe Barone, premiato a Coverciano da Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl) e Ussi nazionale, l’associazione della stampa sportiva.Una scelta importante su un tema da sempre caro a Commisso e alla società viola. Tra le dieci proposte che aveva avanzato la Fiorentina c’era la possibilità di pagare un’unica commissione al procuratore, e un limite alle stesse commissioni («non dovranno superare il 5% del valore di trasferimento del giocatore»), ma anche massima trasparenza e sanzioni per chi non rispetta le regole. Lo riporta il Corriere Fiorentino.